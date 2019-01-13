PATERNÒ ANZIANA TROVATA DECEDUTA IN CASA, FORSE MORTA DA GIORNI
Non c’è stato nulla da fare per, G.M. 75 che abitava in via Canonico Renna.
La donna è stata rinvenuta senza vita pochi minuti fa,nel suo appartamento in centro città, per un probabile infarto.
Non risponde da giorni, così scatta l'allarme.
Intervento in corso dei vigili del fuoco in via Canonico Renna, per entrare in un abitazione dove da alcuni ore un anziana non da cenni di vita.
ul posto anche i carabinieri e ambulanza. Il tratto di strada è attualmente chiusa al traffico.