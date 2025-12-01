Paternò: anziano ferito dopo una caduta in piazza Umberto, l’ambulanza arriva da Catania

Momenti di apprensione oggi, intorno alle ore 13:00, nel cuore di Paternò, quando un uomo di circa 65 anni è caduto rovinosamente a terra in piazza Umberto, battendo violentemente il volto e riportand...

Momenti di apprensione oggi, intorno alle ore 13:00, nel cuore di Paternò, quando un uomo di circa 65 anni è caduto rovinosamente a terra in piazza Umberto, battendo violentemente il volto e riportando una ferita con perdita di sangue.

Non è ancora chiaro se la caduta sia stata causata da un malore improvviso o da un inciampo dovuto alle condizioni della pavimentazione.

Saranno gli accertamenti successivi a chiarire la dinamica dell’incidente.

Alcuni passanti hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, che ha prestato i primi aiuti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

A causa dell’indisponibilità dei mezzi del 118 presenti in zona, tutti impegnati in altre emergenze, è stata inviata un’ambulanza da Catania, con inevitabili tempi di attesa più lunghi.

Una volta giunti i sanitari, l’uomo è stato stabilizzato, medicato e trasportato in ospedale per ulteriori controlli.

Al momento le sue condizioni non sono note. Seguiranno aggiornamenti.