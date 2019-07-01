PATERNÒ: ANZIANO FERITO E DERUBATO DELLA PENSIONE
E' stato colpito alla testa, riportando delle ferite che hanno richiesto degli esami accurati, tra cui anche la TAC, un anziano che stamattina, come ogni primo del mese, era andato alla Posta del quar...
E' stato colpito alla testa, riportando delle ferite che hanno richiesto degli esami accurati, tra cui anche la TAC, un anziano che stamattina, come ogni primo del mese, era andato alla Posta del quartiere Ardizzone per ritirare la sua pensione.
L'uomo è stato seguito, per poi essere assalito e derubato dei soldi che aveva appena ritirato.
Il ladro si è dato alla fuga, mentre l'anziano è finito in ospedale per delle ferite alla testa ed il grande spavento preso, oltre ad essere derubato dei soldi necessari a vivere.
Sull'episodio indagano i carabinieri della locale Stazione.