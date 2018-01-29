PATERNO': Anziano smarrito, segnalate se lo vedete

AGGIORNAMENTO Dopo qualche ora di ricerca, è stato ritrovato l’anziano che aveva fatto perdere le proprie tracce questa mattina nella zona scala vecchia, si trova in discrete condizioni presso il noso...

AGGIORNAMENTO

Dopo qualche ora di ricerca, è stato ritrovato l’anziano che aveva fatto perdere le proprie tracce questa mattina nella zona scala vecchia, si trova in discrete condizioni presso il nosocomio paternese

E' giunta alla nostra redazione questo appello che diffondiamo immediatemente

Non si hanno notizie da stamattina del signor Rotella, è stato visto l ultima volta in zona scala vecchia, indossava un giubbotto nero di pelle, pantaloni neri, sciarpa bordo e cappello grigio. Aveva in mano una busta verde



Chiunque lo vedesse contatti immeditamente al 3476586937 oppure le forze dell'ordine