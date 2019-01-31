PATERNO': ANZIANO SOCCOSO IN CASA, NON RISPONDEVA
Stamattina ha provato piu volte a suonare il citofono ma non ha ricevuto risposta, preoccupata ha chiamato i vigili del fuoco.L’intervento è avvenuto in un appartamento in via Vittorio Emanuele, into...
A cura di Redazione
31 gennaio 2019 10:31
Stamattina ha provato piu volte a suonare il citofono ma non ha ricevuto risposta, preoccupata ha chiamato i vigili del fuoco.
L’intervento è avvenuto in un appartamento in via Vittorio Emanuele, intorno alle ore 9.30
Dopo essere prenetati nell'abitazione dell'uomo, trovato vivo ma in mediocri condizioni, hanno provveduto insieme ai sanitari che, nel frattempo erano arrivati sul posto per offrire le prime cure del caso.
In aggiornamento