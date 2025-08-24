Paternò, Uomo trovato morto in casa: non rispondeva ai parenti da giorni

Paternò – Tragedia questa mattina, domenica 24 agosto 2025, in via Mamma Provvidenza a Paternò, nei pressi della chiesa di Santa Barbara. All’interno di un’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza...

Paternò – Tragedia questa mattina, domenica 24 agosto 2025, in via Mamma Provvidenza a Paternò, nei pressi della chiesa di Santa Barbara. All’interno di un’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 77 anni

A dare l’allarme è stato un parente, preoccupato per l’assenza di risposte e impossibilitato a mettersi in contatto con l’uomo da diversi giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale che, una volta forzato l’ingresso, hanno fatto la drammatica scoperta.

L’anziano, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto già da alcuni giorni. Non sono ancora state rese note le sue generalità.

Le cause della morte non sono state al momento accertate, ma non si esclude che possa essersi trattato di un malore improvviso.

Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire con precisione i contorni della vicenda.

Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri, in attesa dell’arrivo del medico legale per le operazioni di rito.