95047

PATERNO': APE CAPPOTTATA NELLA NOTTE, MA DEL CONDUCENTE NESSUNA TRACCIA

Incidente "anomalo" nella notte del 30 Marzo 2022 a Paternò.Il fatto si è verificato intorno a mezzanotte in via Baratta.La segnalazione-notizia arriva da un nostro affezionato lettore, che si è ritro...

A cura di Redazione Redazione
30 marzo 2022 13:46
PATERNO': APE CAPPOTTATA NELLA NOTTE, MA DEL CONDUCENTE NESSUNA TRACCIA -
News
Condividi

Incidente "anomalo" nella notte del 30 Marzo 2022 a Paternò.

Il fatto si è verificato intorno a mezzanotte in via Baratta.

La segnalazione-notizia arriva da un nostro affezionato lettore, che si è ritrovato il veicolo cappottato al centro di strada, tanto da non permetterlo di circolare

Il mezzo però era stata abbandonata, forse per evitare di essere sottoposti ad accertamenti.

Non c’era traccia né di conducente né di eventuali passeggeri.

Ora sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047