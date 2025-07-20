PATERNÒ, "APERITIVO SU UNA PANCHINA" AL PARCO DEL SOLE: LA DENUNCIA FOTOGRAFICA DI UN LETTORE

Il Parco del Sole di Paternò, da tempo considerato uno dei pochi polmoni verdi della città, si ritrova ancora una volta al centro dell’attenzione non per iniziative pubbliche o miglioramenti struttura...

Il Parco del Sole di Paternò, da tempo considerato uno dei pochi polmoni verdi della città, si ritrova ancora una volta al centro dell’attenzione non per iniziative pubbliche o miglioramenti strutturali, ma per l’inciviltà di chi lo frequenta.

Questa mattina, un nostro lettore ha documentato con alcune fotografie lo stato di abbandono in cui versa una delle aree più frequentate del parco. Le immagini mostrano chiaramente i resti di un aperitivo improvvisato: bottiglie di alcolici, bicchieri di plastica, sacchetti di snack lasciati sopra una panchina e sparsi al suolo. Nessuna traccia di pulizia o di senso civico.

Le foto, che pubblichiamo di seguito, testimoniano una situazione purtroppo non nuova, ma che continua a ripetersi con preoccupante regolarità.

Il Parco del Sole è frequentato ogni giorno da famiglie, bambini, sportivi e anziani. In uno spazio pensato per la socialità e il benessere, simili episodi rappresentano un’offesa alla collettività.

La redazione ha scelto di pubblicare le immagini ricevute per dare visibilità alla denuncia di un cittadino attento, nella convinzione che la tutela del decoro urbano sia un dovere condiviso.

Da un lato, è necessario che l’amministrazione comunale rafforzi i controlli e intervenga con una manutenzione regolare e puntuale. Dall’altro, è fondamentale un cambio di mentalità tra i cittadini: l’utilizzo corretto e rispettoso degli spazi pubblici è indice di civiltà e consapevolezza.

Chi abbandona rifiuti in un parco non sta soltanto infrangendo una regola, ma sta negando agli altri il diritto a vivere uno spazio comune in condizioni dignitose.

Le immagini scattate questa mattina al Parco del Sole: