PATERNO': APERTO CONTO CORRENTE IN SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA SANTONOCITO, COLPITA DURAMENTE DAL COVID-19
A cura di Redazione
12 gennaio 2021 09:34
Nel ringraziare tutte le Associazioni ed i privati cittadini che si sono prodigati nel reperire aiuti, si informa la cittadinanza che da oggi in poi chiunque volesse aiutare la famiglia Santonocito, colpita duramente da numerosi decessi causati dal Covid-19, può farlo ESCLUSIVAMENTE attraverso versamenti al figlio Claudio Santonocito alle seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario:
Santonocito ClaudioIBAN:
IT45J0303284110010000018213
Identificativo bonifico:
Credito Emiliano S.p.a. Paternò - Piazza Regina Margherita 10/11