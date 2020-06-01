PATERNO': APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI LA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI, CHIUSI OUTLET E SUPERMERCATI
Per sostenere la ripresa e arginare il danno economico provocato alle attività commerciali da coronavirus, il sindaco di Paternò , Nino Naso ha firmato un'ordinanza che autorizza l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi dei negozi di ogni genere, con eccezione di supermercati e outlet, per cui continua a valere l'obbligo di chiusura domenicale.
L’apertura è ovviamente libera, tale graduale ripresa, deve essere accompagnata con la consapevolezza che le regole di distanziamento interpersonale, di cautela e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere rigorosamente rispettate, secondo le seguenti misure:
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
- garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- l’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
- assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
- favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria;
- la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- che vengano rispettate tutte le norme vigenti anti Covid-19;
Da domani – 2 giugno – dunque i negozi a Paternò potranno essere aperti.