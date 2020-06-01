PATERNO': APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI LA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI, CHIUSI OUTLET E SUPERMERCATI

Per sostenere la ripresa e arginare il danno economico provocato alle attività commerciali da coronavirus, il sindaco di Paternò , Nino Naso ha firmato un'ordinanza che autorizza l'apertura al pubbli...

Per sostenere la ripresa e arginare il danno economico provocato alle attività commerciali da coronavirus, il sindaco di Paternò , Nino Naso ha firmato un'ordinanza che autorizza l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi dei negozi di ogni genere, con eccezione di supermercati e outlet, per cui continua a valere l'obbligo di chiusura domenicale.

L’apertura è ovviamente libera, tale graduale ripresa, deve essere accompagnata con la consapevolezza che le regole di distanziamento interpersonale, di cautela e le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere rigorosamente rispettate, secondo le seguenti misure:

predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione; prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti; garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori; in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti; l’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente); assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni; favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria; la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. che vengano rispettate tutte le norme vigenti anti Covid-19;

Da domani – 2 giugno – dunque i negozi a Paternò potranno essere aperti.