PATERNO': APERTURA STRAORDINARIA DEI CIMITERI PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI

In occasione delle giornate di ricorrenza dei defunti che vedono i due cimiteri comunali registrare un grosso afflusso di cittadini che commemorano i propri cari, Il Sindaco Nino Naso, ha deciso di mo...

In occasione delle giornate di ricorrenza dei defunti che vedono i due cimiteri comunali registrare un grosso afflusso di cittadini che commemorano i propri cari, Il Sindaco Nino Naso, ha deciso di modificare l’orario di apertura e chiusura, per le giornate festive di domenica 29 Ottobre e mercoledì 01 Novembre 2017, con apertura alle ore 07.00 e la chiusura alle ore 17.00.

Negli altri giorni, i cimiteri osserveranno il normale orario d'apertura e chiusura