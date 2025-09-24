PATERNO'. Appello dei cittadini: ripulire e mettere in sicurezza la strada percorsa ogni giorno dagli studenti

PATERNO’ – Arriva la segnalazione di un cittadino riguardo le condizioni in cui versa il tratto di strada che conduce allo stabilimento “Monsignor Bellia”, struttura che attualmente ospita i bambini d...

PATERNO’ – Arriva la segnalazione di un cittadino riguardo le condizioni in cui versa il tratto di strada che conduce allo stabilimento “Monsignor Bellia”, struttura che attualmente ospita i bambini del plesso Aldo Moro – 3° Circolo.

Secondo quanto documentato da alcune foto scattate nella mattinata di oggi, lungo il percorso sarebbero presenti calcinacci, tavole di legno con chiodi arrugginiti ed altri materiali abbandonati, potenzialmente pericolosi per l’incolumità dei piccoli studenti e di chi accompagna quotidianamente i bambini.

L’appello del cittadino, raccolto dalla nostra redazione, è rivolto all’amministrazione comunale affinché si intervenga in tempi rapidi per ripulire e mettere in sicurezza l’area, evitando che la situazione possa comportare rischi concreti.

«Spero che la mia segnalazione possa servire a sensibilizzare chi di dovere – scrive il cittadino – perché parliamo di una strada percorsa ogni giorno da bambini. Non si può rimanere indifferenti davanti a un pericolo simile».

La richiesta è ora chiara: rimuovere al più presto i materiali pericolosi e garantire condizioni adeguate di sicurezza in una zona frequentata quotidianamente da famiglie e studenti.