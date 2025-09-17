PATERNÒ. Appello dei genitori per il viale Kennedy: «Proteggete i ragazzi, servono sicurezza e pulizia»

PATERNÒ – Nuovo appello dei cittadini sul tema della sicurezza stradale. Alla nostra redazione è arrivata una segnalazione firmata da un gruppo di genitori, che chiedono un intervento immediato dell’a...

PATERNÒ – Nuovo appello dei cittadini sul tema della sicurezza stradale. Alla nostra redazione è arrivata una segnalazione firmata da un gruppo di genitori, che chiedono un intervento immediato dell’amministrazione comunale per mettere in sicurezza l’attraversamento del viale Kennedy.

«Ogni giorno – scrivono i genitori – i ragazzi sono costretti ad attraversare la strada per raggiungere i pullman, ma lo fanno in condizioni di grave pericolo. Non solo loro: tutti i cittadini rischiano quotidianamente. Perché non installare un semaforo pedonale?».

La richiesta non riguarda soltanto la viabilità. I residenti denunciano anche lo stato di degrado in cui versa il viale: «Qui siamo sempre sporchi, con rami cadenti e strada non curata. È necessario provvedere subito alla pulizia e avviare i lavori».

Un grido d’allarme chiaro e diretto, che punta l’attenzione su una delle arterie più trafficate della città, dove sicurezza e decoro, secondo i cittadini, non possono più essere rimandati.

Come sempre, diamo voce ai nostri lettori, verificando ogni segnalazione. Restiamo naturalmente disponibili per eventuali repliche, precisazioni o risposte da parte dell’amministrazione comunale o degli enti competenti.