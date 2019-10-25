PATERNO' APPELLO DISPERATO DEI GENITORI DI DIEGO

I genitori del giovane Diego Gemmellaro, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto il 15 ottobre a Paternò, in via Nazario Sauro, chiedono aiuto e lanciano un appello per cercare test...

I genitori del giovane Diego Gemmellaro, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto il 15 ottobre a Paternò, in via Nazario Sauro, chiedono aiuto e lanciano un appello per cercare testimoni del terribile accaduto. Obiettivo fare chiarezza e dissolvere i notevoli dubbi sulla presenza e responsabilità di un veicolo nel sinistro.

Diego, che era alla guida di una bicicletta elettrica, ha subito gravissime lesioni alla testa, incompatibili - dicono i genitori - con una caduta autonoma, ma quasi certamente riconducibili al conducente di un’auto o di un furgone che lo ha investito, abbandonandolo sulla strada senza neppure soccorrerlo o chiamare un’ambulanza.

Il giovane, che si trova tutt’ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Garibaldii” di Catania è in coma farmacologico e non è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

I genitori lanciano un appello a chiunque, intorno alle 21.20 del 15 ottobre si sia trovato a passare ed abbia visto qualcosa che possa aiutare a individuare chi ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 18 anni e non si è neppure fermato per soccorrerlo.

Chiunque ha visto qualcosa - dicono i genitori - ha il dovere di aiutarci segnalandolo, anche in forma anonima mettendosi in contatto con le forze dell’ordine.

