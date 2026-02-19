Paternò, approvato il Bilancio 2026-2028: entrate previste oltre 110 milioni

Paternò, approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028: ok della Commissione Straordinaria

La Commissione Straordinaria del Comune di Paternò, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato ufficialmente il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, come previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 10 del D.Lgs. 118/2011.

La deliberazione è stata adottata oggi, martedì 18 febbraio 2026, nel corso di una seduta pubblica tenutasi alle ore 13:40 presso la sede comunale.

Alla seduta hanno partecipato tutti e tre i commissari straordinari: Santi Giuffrè, Rosanna Mallemi e Gaetano D’Erba, con la presenza del Segretario Generale Dott.ssa Torella Loredana.

I numeri principali del bilancio

Nel documento allegato alla delibera vengono riportati anche i principali dati finanziari del bilancio triennale.

Il totale generale delle entrate previste ammonta a:

110.373.885,74 euro per il 2026

120.511.631,71 euro per il 2027

112.749.188,92 euro per il 2028

Inoltre, il bilancio evidenzia un fondo di cassa iniziale pari a 20.053.242,29 euro.

Tra i capitoli più rilevanti, spiccano anche gli stanziamenti previsti per il settore Istruzione e diritto allo studio, che nel triennio mostrano un incremento significativo:

5.020.189,60 euro nel 2026

8.454.359,24 euro nel 2027

19.831.052,45 euro nel 2028

Previsti inoltre investimenti anche per lo sport e il tempo libero, con uno stanziamento di 800.000 euro nel bilancio 2028 per spese in conto capitale.

Termine prorogato al 28 febbraio

Nel verbale si ricorda che il termine per l’approvazione del bilancio è stato prorogato al 28 febbraio 2026, così come stabilito dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2025.

Bilancio e programmazione: DUP già approvato

Nei giorni scorsi la Commissione aveva già approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, mentre lo schema del bilancio era stato predisposto sulla base degli indirizzi strategici contenuti nel DUP.

Debiti commerciali: previsto accantonamento

Nel documento viene anche evidenziato che l’Ente non ha rispettato i vincoli relativi ai tempi di pagamento delle transazioni commerciali nel 2025. Per questo motivo, è stato previsto un accantonamento nel bilancio corrente attraverso il Fondo di garanzia debiti commerciali, pari al 5% delle spese per acquisto di beni e servizi.

Opere pubbliche e manutenzione strade

Il verbale richiama inoltre alcune modifiche al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, con l’inserimento di interventi già finanziati e un progetto relativo al rifacimento del manto stradale, utile anche per partecipare al bando regionale “Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei comuni siciliani”.

Delibera immediatamente esecutiva

La delibera è stata infine dichiarata immediatamente esecutiva, vista l’urgenza del provvedimento.

