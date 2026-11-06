Paternò, approvato il progetto dell'elisuperficie H24: 600mila euro e 51 giorni di lavori
Via libera della Commissione straordinaria. La struttura sarà anche a servizio dell'ospedale SS. Salvatore. Adesso si attende l'affidamento dei lavori.
PATERNÒ – Un importante passo avanti per la realizzazione della nuova elisuperficie H24 a Paternò, destinata anche a servizio dell'ospedale SS. Salvatore. La Commissione straordinaria ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, per un investimento complessivo di 600mila euro finanziato dalla Regione Siciliana.
Il via libera è arrivato con la delibera numero 142 del 30 ottobre 2026, approvata all'unanimità e dichiarata immediatamente esecutiva.
La nuova elisuperficie sarà destinata alle operazioni degli elicotteri anche nelle ore notturne, rappresentando un'importante infrastruttura per il territorio e per le esigenze sanitarie.
Il cronoprogramma allegato al progetto prevede una durata complessiva dei lavori di 51 giorni. Gli interventi comprenderanno la preparazione dell'area, gli scavi, la realizzazione delle strutture, degli impianti di illuminazione, della pavimentazione e della viabilità di accesso.
Dei 600mila euro disponibili, circa 449mila euro saranno destinati ai lavori, mentre i restanti 151mila euro serviranno a coprire spese tecniche, IVA e altri costi previsti dal progetto.
Su richiesta dell'ASP di Catania, è stata inoltre valutata una modifica alla strada di accesso, per collegarla alla futura viabilità del nuovo Presidio Territoriale di Assistenza (PTA).
Con l'approvazione del progetto esecutivo potranno ora proseguire le procedure necessarie all'affidamento dei lavori. I 51 giorni rappresentano la durata prevista dal cronoprogramma, mentre non è stata ancora ufficializzata una data per l'apertura del cantiere.