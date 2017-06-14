PATERNO' ARRESTATO 21 ENNE PER SPACCIO DI DROGA

I Carabinieri della Stazione di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza un 21enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri pomeriggio, i militari, durante un se...

I Carabinieri della Stazione di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza un 21enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, i militari, durante un servizio antidroga finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro storico cittadino, hanno notato il giovane in via Vesuvio cedere una bustina ad un occasionale avventore.

Immediatamente intervenuti i militari hanno bloccato e perquisito il 21enne trovandolo in possesso di 8 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 10 grammi e la somma contante di 25 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Successivamente i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell'abitazione del reo rinvenendo, abilmente occultata nell'armadio della sua cameretta, una busta di plastica contenente 120 grammi dello stesso stupefacente. La droga è stata tutta sequestrata. L’acquirente, un giovane del luogo, è stato segnalato alla Prefettura.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.