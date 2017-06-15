PATERNO': ARRESTATO 38ENNE DETENEVA A CASA OLTRE 1 KG DI MARIJUANA
I Carabinieri della Compagnia di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza un 38enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri sera, i militari, a conclusione di u...
I Carabinieri della Compagnia di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza un 38enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Ieri sera, i militari, a conclusione di una veloce attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo rinvenendo e sequestrando, abilmente occultati all’interno di un armadio, un involucro con pellicola trasparente contenente 1,2 kg di marijuana, 3 sacchetti trasparenti contenenti complessivamente altri 765 grammi dello stesso stupefacente, 3 bilancini elettronici di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.