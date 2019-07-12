PATERNÒ: ARRESTATO 38ENNE PER CONDANNA A 14 ANNI PER TRAFFICO DI DROGA
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 38enne catanese Gianluca DI MAURO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.
Coinvolto nell’operazione “Leo 121”, eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania il 14 gennaio 2014, attraverso la quale si azzerò la piazza di spaccio di via Capo Passero a San Giovanni Galermo, riconducibile ad un gruppo criminale aderente alla famiglia mafiosa Santapaola, l’uomo è stato condannato dai giudici poiché ritenuto colpevole dai giudici per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza dove sconterà la pena comminatagli equivalente ad anni 14 e giorni 9 di reclusione.