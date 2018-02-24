PATERNO': Arrestato per furto di energia elettrica
PATERNO': Arrestato per furto di energia elettrica
A cura di Redazione
24 febbraio 2018 12:56
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato nella flagranza LONGO Alfio Emanuele, 32enne paternese, per furto di energia elettrica.
Ieri pomeriggio, i militari, coadiuvati da personale tecnico dell’Enel, hanno accertato che l’uomo ha manomesso il contatore della propria abitazione allacciandosi direttamente alla rete elettrica pubblica.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.