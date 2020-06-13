I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 31enne paternese Pietr...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 31enne paternese Pietro Musarra.

PATERNÒ, ARRESTATO IL RAPINATORE CHE SFREGIÒ UN AMBULANTE

Quest’ultimo, intorno alle 6 del mattino del 5 marzo scorso, si era introdotto armato di un coltello e con il volto travisato in un garage di via Caltanissetta tentando di porre a segno una rapina ad un 44enne venditore ambulante, che stava recandosi al mercato di Mascalucia.

La reazione della vittima, che aveva sorpreso l’aggressore ingaggiando con lui una colluttazione, le era costata una coltellata al mento ma le sue grida avevano fatto accorrere in suo aiuto la moglie la quale, anche lei, aveva strattonato il malvivente che quindi aveva preferito fuggire a piedi dileguandosi per le vie circostanti.

Alle vittime dell’aggressione, poi medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale “S.S. Salvatore” di Paternò, i medici hanno diagnosticato un “trauma con ferite lacero contuse al mento” con prognosi di 10 giorni per il marito, mentre alla moglie un “politrauma contusivo sterno ed emitorace” ritenuto guaribile in 7 giorni.

Nel corso delle indagini il venditore ambulante aveva dichiarato d’aver quasi con certezza riconosciuto il suo aggressore, che tra l’altro vanta specifici precedenti penali, per averne riconosciuto il timbro della voce e parte del viso scopertosi durante le concitate fasi della rapina; il rapinatore infatti aveva lavorato alle sue dipendenze circa quindici anni prima.

Le attività d’indagine svolte dall’Arma paternese, che si è avvalsa anche della visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno poi corroborato le precise indicazioni della vittima consentendo all’autorità giudiziaria l’emissione del provvedimento a seguito del quale il Musarraè stato posto agli arresti domiciliari.