PATERNÒ: ARRESTATO MENTRE PORTA VIA ESCAVATORE
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 44enne Giuseppe Ventura del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
A cura di Redazione
02 aprile 2019 12:17
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 44enne Giuseppe Ventura del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.