Paternò, arrestato un cittadino romeno

Su mandato di arresto Europeo

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2016 11:44
Cronaca
vasile rapa romania 20061981
95047.it I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Paternò (CT) hanno arrestato Vasile Rapa, 35enne, originario della Romania, su mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria rumena di Judecatoria Bacau.
L’uomo, rintracciato dai militari ieri pomeriggio a Paternò, è stato condannato con sentenza del 16 luglio scorso poiché ritenuto responsabile di alcuni furti aggravati, reati commessi tra il 2014 ed il 2015 in Romania, e dovrà scontare la pena di 4 anni di reclusione.
L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

