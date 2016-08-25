Paternò, arrestato un cittadino romeno

Su mandato di arresto Europeo

vasile rapa romania 20061981

, 35enne, originario della Romania, su mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria rumena di Judecatoria Bacau.L’uomo, rintracciato dai militari ieri pomeriggio a Paternò, è stato condannato con sentenza del 16 luglio scorso poiché ritenuto responsabile di alcuni furti aggravati, reati commessi tra il 2014 ed il 2015 in Romania, e dovrà scontare la pena di 4 anni di reclusione.L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.