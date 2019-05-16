I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno posto fine alla latitanza del 35enne paternese Salvatore Faro, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso nel settembre del 2018 dal Tribunale d...

I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno posto fine alla latitanza del 35enne paternese Salvatore Faro, destinatario di un ordine per la

PATERNÒ, ARRESTATO UN LATITANTE: ERA NASCOSTO NEL SOTTOTETTO DELL'ABITAZIONE DELLA MADRE

carcerazione emesso nel settembre del 2018 dal Tribunale di Catania.

L’uomo, condannato dai giudici etnei per spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato, reati commessi distintamente il 14 marzo 2010 nel capoluogo etneo e il 4 settembre 2016 a Paternò, dovendo scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3, mesi 4 e giorni 22 di reclusione, si era reso irreperibile fuggendo, presumibilmente, all’estero.

La caparbietà nel condurre le indagini dei militari dell’Arma, svolte senza alcuna soluzione di continuità, ieri sera ha dato i frutti sperati quando, irrompendo in quella abitazione di via Caltanissetta, neanche l’amore materno – la donna ha tentato invano di sviare i carabinieri - ha potuto sottrarre il figlio alla cattura, avvenuta nel locale sottotetto dell’immobile dove l’uomo aveva trovato rifugio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.