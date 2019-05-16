PATERNÒ, ARRESTATO UN LATITANTE: ERA NASCOSTO NEL SOTTOTETTO DELL'ABITAZIONE DELLA MADRE
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno posto fine alla latitanza del 35enne paternese Salvatore Faro, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso nel settembre del 2018 dal Tribunale d...
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno posto fine alla latitanza del 35enne paternese Salvatore Faro, destinatario di un ordine per la
L’uomo, condannato dai giudici etnei per spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato, reati commessi distintamente il 14 marzo 2010 nel capoluogo etneo e il 4 settembre 2016 a Paternò, dovendo scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3, mesi 4 e giorni 22 di reclusione, si era reso irreperibile fuggendo, presumibilmente, all’estero.
La caparbietà nel condurre le indagini dei militari dell’Arma, svolte senza alcuna soluzione di continuità, ieri sera ha dato i frutti sperati quando, irrompendo in quella abitazione di via Caltanissetta, neanche l’amore materno – la donna ha tentato invano di sviare i carabinieri - ha potuto sottrarre il figlio alla cattura, avvenuta nel locale sottotetto dell’immobile dove l’uomo aveva trovato rifugio.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.