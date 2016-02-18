Arriva un nuovo Segretario comunale

Pietro Costantino Pipitone sostituisce Maria Concetta Floresta: è il quarto avvicendamento dal 2012 ad oggi

95047.it E siamo a quattro in quattro anni. Tanti se ne sono alternati di segretari comunali a Paternò dal 2012 ad oggi. All’ingresso della stanza al quinto piano del palazzone comunale, pare essersi piazzata una sorta di porta girevole dalla quale ci si da il cambio senza colpo ferire. In principio fu Nerina Scandura; poi toccò a Carmelo Cunsolo; di recente a Maria Concetta Floresta; infine - e questa è nomina fresca fresca - tocca adesso a Pietro Costantino Pipitone “di stanza” fino a ieri nei Comuni di Calatafimi Segesta. Che sia la volta buona per una individuazione definitiva? Probabilmente sì: anche perchè l’esperienza consiliare e amministrativa volge ormai alla sua fase conclusiva.

Pipitone, nato a Marsala, 60 anni il prossimo 11 marzo - una laurea in giurisprudenza e relativa abilitazione d’avvocato, è dunque il nuovo segretario del Comune di Paternò. L’insediamento ufficiale dovrebbe avvenire a breve.