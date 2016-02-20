Paternò, arrivano 780 mila euro dalla Regione

Sbloccati i fondi per i Comuni: ma sono poca cosa rispetto agli anni passati

95047.it La buona notizia è che l’assegnazione dei fondi per i municipi siciliani è stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Regionale: al Comune di Paternò spetteranno 780 mila 448,02 euro. Dunque, liquidità nelle casse cittadine.

Tuttavia, il rovescio della medaglia sta nel fatto che si tratta di poca cosa rispetto solo a un paio di anni fa.

I fondi potranno essere impiegati per infrastrutture strategiche, la riqualificazione del proprio territorio e di onorare i propri debiti verso le banche e nei confronti dei propri dipendenti.