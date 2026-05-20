Paternò, arrivano i tributi online: multe, Tari e pratiche gestibili da casa
Paternò, arrivano i tributi online: multe, Tari e pratiche gestibili da casa
Paternò, arrivano i tributi online: multe, Tari e pratiche gestibili da casa
Novità importanti per i cittadini di Paternò. Il Comune ha deciso di attivare un nuovo sportello online che permetterà di gestire diverse pratiche tributarie direttamente da casa, senza fare file negli uffici comunali.
Il nuovo servizio, chiamato “SPEED – Tributi e Servizi Online”, consentirà ai cittadini di controllare la propria situazione tributaria, presentare domande online e aderire alla definizione agevolata dei tributi comunali attraverso internet.
Tra le novità previste anche il Bonus Sociale Tari per le famiglie in difficoltà economica. Lo sconto verrà applicato direttamente sulla bolletta dei rifiuti grazie ad un sistema automatico collegato alla piattaforma nazionale SGATE.
Per realizzare il progetto il Comune di Paternò ha affidato il servizio alla società Maggioli S.p.A., già fornitrice dei software utilizzati dagli uffici comunali.
L’investimento complessivo sarà di circa 24 mila euro IVA inclusa e il servizio resterà attivo fino al 2027.