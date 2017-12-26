PATERNO': "Arte Natale 2017"- PROGRAMMA AGGIORNATO
PROGRAMMA COMPLETO "ARTE NATALE 2017"
26/dicembre 1/6/7gennaio PRESEPE VIVENTE GANCIA – Parr. Santa Maria dell’Alto dalle ore 17,30
27 Dicembre ORE 19.30 - “NOTTE DI NOTE”, presso San Francesco alla collina a cura dell'associazione culturale HJO
28 dicembre ORE 18.30 - Spettacolo di danza “DANZA DI NATALE” presso piccolo teatro a cura dell'associazione New Victory
30 dicembre ORE 17.00 - “TOMBOLA DI BENEFICENZA” presso centro anziani “Un nonno per amico”, a cura di Ass. “Crisalide Blu”- Comitato Spontaneo “Sorridiamo al Natale”, Ass. Alzheimer Paternò - Ass. Vicky Aureliano onlus
5 e 6 gennaio - “MOSTRA DI ARTIGIANATO ED ANTIQUARIATO” presso Palazzo Alessi
6 gennaio 2018 ore 12,30 - “PRANZO SOLIDALE DELL’EPIFANIA ”- presso la Bisaccia del Pellegrino a cura di Ass. “Crisalide Blu”- Comitato Spontaneo “Sorridiamo al Natale” Ass. Alzheimer Paternò - Ass. Vicky Aureliano onlus
6 gennaio 2018 ore 16,30 “TOMBOLA PER BAMBINI” presso centro aggregazioni Minori - viale Kennedy
6 gennaio 2018 ore 20,30 “XXVIII CONCERTO DELL’EPIFANIA” Chiesa di Santa Barbara a cura di M° S. Coniglio - Coro Sturm und Drang - A. Curiale (soprano)