95047

PATERNO’: “Arte Natale 2017”- PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

PROGRAMMA

A cura di Redazione Redazione
05 gennaio 2018 08:11
PATERNO’: “Arte Natale 2017”- PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA -
News
Condividi

6/7gennaio PRESEPE VIVENTE GANCIA – dalle ore 17,30 Borgo Gancia Paternò

5 e 6 gennaio – “MOSTRA DI ARTIGIANATO ED ANTIQUARIATO” presso Palazzo Alessi

6 gennaio 2018 ore 12,30  – “PRANZO SOLIDALE DELL’EPIFANIA ”- presso la Bisaccia del Pellegrino a cura di Ass. “Crisalide Blu”- Comitato Spontaneo “Sorridiamo al Natale” Ass. Alzheimer Paternò – Ass. Vicky Aureliano onlus

6 gennaio 2018 ore 16,30  “TOMBOLA PER BAMBINI” presso centro aggregazioni Minori – viale Kennedy

6 gennaio 2018 ore 20,30 “XXVIII CONCERTO DELL’EPIFANIA” Chiesa di Santa Barbara a cura di M° S. Coniglio – Coro Sturm und Drang – A. Curiale (soprano)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047