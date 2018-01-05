PATERNO’: “Arte Natale 2017”- PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA
PROGRAMMA
6/7gennaio PRESEPE VIVENTE GANCIA – dalle ore 17,30 Borgo Gancia Paternò
5 e 6 gennaio – “MOSTRA DI ARTIGIANATO ED ANTIQUARIATO” presso Palazzo Alessi
6 gennaio 2018 ore 12,30 – “PRANZO SOLIDALE DELL’EPIFANIA ”- presso la Bisaccia del Pellegrino a cura di Ass. “Crisalide Blu”- Comitato Spontaneo “Sorridiamo al Natale” Ass. Alzheimer Paternò – Ass. Vicky Aureliano onlus
6 gennaio 2018 ore 16,30 “TOMBOLA PER BAMBINI” presso centro aggregazioni Minori – viale Kennedy
6 gennaio 2018 ore 20,30 “XXVIII CONCERTO DELL’EPIFANIA” Chiesa di Santa Barbara a cura di M° S. Coniglio – Coro Sturm und Drang – A. Curiale (soprano)