Paternò, assalto alla tabaccheria di piazza Indipendenza

PATERNÒ – Ennesimo episodio di cronaca in città. Nella notte appena trascorsa ignoti hanno preso di mira la tabaccheria situata al civico 34 di piazza Indipendenza, in pieno centro storico.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero forzato la saracinesca – molto probabilmente utilizzando un piede di porco – riuscendo così a sollevarla e a introdursi nei locali. Una volta dentro, avrebbero rovistato rapidamente nei cassetti riuscendo ad arraffare soltanto pochi spiccioli, prima di darsi alla fuga.

Sul posto, questa mattina, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò, con i militari della Sezione Radiomobile e del Reparto Scientifico, chiamati ad effettuare rilievi e accertamenti. A terra sono state ritrovate numerose macchie di sangue: circostanza che fa ipotizzare come uno dei componenti della banda si sia ferito durante il colpo, probabilmente a causa dei vetri della porta d’ingresso mandata in frantumi.

Al momento non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a portare via altro materiale o prodotti e quale sia l’esatta entità del bottino. Fondamentale per le indagini sarà la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della tabaccheria e di quelle presenti nell’area circostante.

L’episodio, che segue altri simili registrati negli ultimi mesi, alimenta nuovamente la preoccupazione dei residenti e dei commercianti del centro, che chiedono maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne.

Le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso per risalire all’identità degli autori del raid e chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.