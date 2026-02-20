Paternò, assegno di maternità 2026: fino a 413 euro al mese. Ecco requisiti e scadenze

ll Comune di Paternò ha pubblicato l’avviso relativo all’assegno di maternità dei Comuni per l’anno 2026, destinato alle mamme aventi diritto per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.

L’assegno mensile, previsto dall’art. 74 della Legge 26 marzo 2001 n. 151, per il 2026 è pari a 413,10 euro al mese AvvisoMaternità.

A chi spetta

Il contributo è rivolto alle donne residenti nel Comune di Paternò, cittadine:

italiane,

comunitarie,

extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno,

oppure in possesso dello status di rifugiato politico,

che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali, oppure la percepiscono in misura inferiore AvvisoMaternità.

Limite ISEE

Per le domande relative al 2026, il valore dell’ISEE non deve superare 20.668,26 euro AvvisoMaternità.

Termine per la presentazione

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a oppure dall’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento AvvisoMaternità.

È necessario utilizzare esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’ufficio.

Documenti da allegare

All’istanza devono essere allegati:

Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (in corso di validità);

Fotocopia IBAN intestato alla richiedente;

Documento di identità valido;

Autocertificazione dello stato di famiglia con relazione di parentela;

Estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità del figlio/a AvvisoMaternità.

Le domande incomplete o presentate fuori termine verranno archiviate AvvisoMaternità.

Dove richiedere informazioni

I modelli di domanda e le informazioni possono essere richiesti presso lo Sportello dei Servizi Sociali, primo piano, sede “Un nonno per Amico” in via A. De Gasperi n. 32, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il mercoledì anche dalle 15:30 alle 17:30