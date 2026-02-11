Paternò, assegno mensile di maternità 2026: domande entro 6 mesi e ISEE fino a 20.668 euro

Il contributo è pari a 413,10 euro mensili. Ecco requisiti, documenti necessari e dove presentare domanda al Comune.

Il Comune di Paternò ha pubblicato un avviso all’Albo Pretorio relativo all’assegno mensile di maternità previsto dall’art. 74 della Legge 26 marzo 2001 n. 151, destinato alle donne aventi diritto per l’anno 2026.

Il contributo riguarda le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ed è rivolto alle donne residenti che non beneficiano di altre tutele economiche per la maternità erogate dall’INPS o da altri enti previdenziali.

Per l’anno 2026, l’assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, è pari a 413,10 euro mensili. Per poter accedere alla prestazione, il valore dell’ISEE non dovrà superare 20.668,26 euro.

Possono presentare domanda le donne residenti nel Comune di Paternò, cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno, oppure cittadine straniere con status di rifugiato politico.

Il diritto all’assegno è riconosciuto solo se la domanda viene presentata entro un termine perentorio di sei mesi dalla nascita del bambino/a oppure entro sei mesi dall’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. La richiesta dovrà essere inoltrata al Comune di ultima residenza utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’ufficio.

Alla domanda dovranno essere allegati: copia dell’attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità, fotocopia dell’IBAN intestato alla richiedente, fotocopia di un documento di identità valido, autocertificazione dello stato di famiglia con relazione di parentela ed estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità del figlio/a.

Il Comune specifica inoltre che le domande incomplete o presentate oltre i termini previsti verranno archiviate.

Per informazioni e per richiedere i modelli di domanda, i cittadini possono rivolgersi allo Sportello degli Uffici dei Servizi Sociali, al primo piano presso “Un nonno per Amico”, in via Alcide De Gasperi n. 32, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00, e il mercoledì anche dalle ore 15:30 alle 17:30. Per ulteriori chiarimenti è disponibile il numero telefonico 095/7970219.