PATERNÒ: ASSOCIAZIONE GIOVANILE ATTIVA, NUOVO DIRETTIVO

Associazione Giovanile Attiva è stata creata il 23 settembre 2017 con l’intento di far riemergere, ai giovani cittadini paternesi, la voglia di spendersi per il proprio territorio; mirando alla partecipazione attiva degli stessi e realizzando progetti per il bene comune.

In data 15/12/2019 il consiglio direttivo dell’associazione si è riunito al fine di nominare un nuovo organico:

Presidente (Marco Filloramo), Vicepresidente (Clarissa Fiorito), Segretario (Salvatore Russo).

Chiaramente il nuovo direttivo felice e orgoglioso di prendere parte alla vita ricreativa, sociale e culturale della nostra Paternò spera in buon auspicio per il futuro di un lungo percorso produttivo. Il presidente ( Marco Filloramo) dichiara: La nostra associazione nasce dall’esigenza di valorizzare i giovani, con tutte le loro idee e progetti.

Cercando di riportare quell’entusiasmo e

quello spirito partecipativo di cui ormai si sente sempre più la necessità. E insieme dobbiamo lottare per quello in cui crediamo perché solo coniugando i nostri pensieri possiamo fare cose grandi!

La Vicepresidente (Clarissa Fiorito) dichiara: Uno dei principali obiettivi prefissati è innanzitutto guardare al nuovo contesto sociale in cui si è giovani oggi e valutare le specifiche modalità che i giovani adottano per esercitare il proprio impegno civico. A tal fine noi vogliamo avere la possibilità di attuare un processo trasformativo e di cambiamento per il territorio e per i cittadini.

I giovani sono artefici del futuro. Noi vogliamo crederci con unione, impegno e costanza.

Il segretario (Salvatore Russo) dichiara: Attiva ha il duro compito di svegliare le coscienze dei giovani studenti paternesi e di riavvicinare tutto il corpo studentesco alle attività sociali e di politica giovanile che ci apprestiamo a creare sul territorio.

NOI SIAMO ATTIVI E VOI?