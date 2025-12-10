Paternò assume 7 nuovi vigili urbani: pubblicato il bando e requisiti. Domande entro il 15 dicembre alle ore 13:18

Il Comune di Paternò ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di sette Agenti di Polizia Locale appartenenti all’Area Istruttori (ex categoria C). La procedu...

Il Comune di Paternò ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di sette Agenti di Polizia Locale appartenenti all’Area Istruttori (ex categoria C). La procedura è svolta per esami e prevede prove fisiche, prova scritta e prova orale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma “inPA”, dove il bando è stato pubblicato.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata alle ore 13:18 del 15 dicembre 2025.

Requisiti richiesti

Per l’ammissione al concorso sono necessari, tra gli altri, i seguenti requisiti:

età non inferiore a 18 anni;

cittadinanza italiana;

idoneità psico-fisica al servizio, comprese le condizioni previste per il porto d’armi;

assenza di condanne penali o procedimenti ostativi;

possesso dei requisiti indicati dalla legge 65/1986 per la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

patente di guida categoria B senza limitazioni;

disponibilità al porto d’arma e alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo.

Sono inoltre previste riserve di legge: il 30% dei posti ai volontari delle Forze Armate e il 15% agli operatori del Servizio Civile Universale o Nazionale che abbiano concluso il servizio senza demerito.

Modalità di selezione

Il concorso prevede:

prova di efficienza fisica , articolata in sollevamenti alla sbarra, corsa, piegamenti e salto in alto;

, articolata in sollevamenti alla sbarra, corsa, piegamenti e salto in alto; prova scritta , con quesiti sulle materie indicate nel programma d’esame;

, con quesiti sulle materie indicate nel programma d’esame; prova orale, comprensiva anche della verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche di base.

Per superare le prove è necessario ottenere una votazione minima di 21/30.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere inoltrata tramite il portale “inPA”, compilando l’apposito format e allegando la ricevuta del versamento della tassa concorsuale di 10 euro.

Non sono ammesse modalità alternative di presentazione.

Ulteriori informazioni

Il bando completo, contenente tutte le condizioni di partecipazione e le modalità di svolgimento delle prove, è disponibile sulla piattaforma “inPA” e sul sito istituzionale del Comune di Paternò.