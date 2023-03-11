PATERNO': ATTILIO LOMBARDO ELETTO PRESIDENTE PROVINCIALE SEZ. ASSICURATIVA E BANCARIA DI CONFINDUSTRIA
E’ stato eletto alla Presidenza della Sezione Assicurativa Bancaria Crediti e Finanza di Confindustria Catania il dottor Attilio Lombardo, 50 anni di Paternò.
Il dottor Lombardo da anni opera nel campo assicurativo finanziario, fino ad arrivare oggi al vertice provinciale di una importante sezione che raggruppa il settore Bancario, Finanziario e Assicurativo.
Ma nel suo palmares, anche esperienze in politica come assessore nella prima Giunta guidata dal sindaco Failla. “Sono contento per l’opportunità che mi viene data – dichiara il dottor Lombardo – specie in un momento storico che può portare grandi risorse per i cittadini.
Per questo lavoreremo per supportare le Aziende, specie nei tanti progetti che potrebbero arrivare con il Pnrr. Lo sviluppo economico del territorio deriva da tanti fattori. Dalle associazioni di categoria alla professionalità dei vari consulenti, alle Banche che operano nel territorio e soprattutto dall'indirizzo Politico dato dal governo Centrale.
E’ Inimmaginabile che un imprenditore possa fare tutto da solo, ed è compito anche nostro, come Confindustria, stargli accanto e supportarlo.