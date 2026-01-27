Paternò, attività commerciale autorizzata per 20 mq ne occupa 70, scatta l’ordine di rimozione

PATERNÒ – Il Comune di Paternò ha emesso un’ordinanza di immediato ripristino dello stato dei luoghi a seguito di un caso di occupazione abusiva di suolo pubblico in Corso Italia, accertato dalla Poli...

PATERNÒ – Il Comune di Paternò ha emesso un’ordinanza di immediato ripristino dello stato dei luoghi a seguito di un caso di occupazione abusiva di suolo pubblico in Corso Italia, accertato dalla Polizia Municipale.

Il provvedimento, il numero 7 del 21 gennaio 2026, riguarda un’attività commerciale autorizzata per l’occupazione di 20 metri quadrati, ma risultata – dai controlli effettuati – occupare una superficie di circa 70 metri quadrati, mediante una struttura priva della necessaria autorizzazione.

L’occupazione irregolare è stata accertata il 5 gennaio 2026, con successivo verbale per il mancato ripristino dello stato dei luoghi, nonostante l’invito a regolarizzare la situazione. La violazione è avvenuta su strada urbana e rientra nei casi previsti dall’articolo 20 del Codice della Strada e dall’articolo 3, comma 16, della legge 94/2009.

Con l’ordinanza, il Comune ordina la rimozione immediata delle strutture abusive e il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inosservanza, è prevista la rimozione coattiva, l’addebito delle spese, l’applicazione di sanzioni amministrative e la possibile segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione del provvedimento. L’ordinanza è stata trasmessa agli uffici competenti e pubblicata all’Albo Pretorio comunale.