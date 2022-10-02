PATERNO'. ATTO VANDALICO NEL CIMITERO DI VIA BALATELLE LUCCHETTI OTTURATI CON ESCREMENTI

Brutta sorpresa questa mattina, 02 Ottobre 2022, per i cittadini , che volevano rendere omaggio ai propri defunti al cimitero nuovo di via Balatelle che hanno avuto un’amara sorpresa: il cancello ch...

Brutta sorpresa questa mattina, 02 Ottobre 2022, per i cittadini , che volevano rendere omaggio ai propri defunti al cimitero nuovo di via Balatelle che hanno avuto un’amara sorpresa: il cancello chiuso.

La causa? Un increscioso atto vandalico, il cancello di ingresso imbrattato con feci che hanno di fatto impedito l’apertura dei cancelli

L'allarme è stato lanciato dagli stessi cittadini.

Sul posto i tecnici comunali che con il supporto della Protezione Civile sono riusciti ad aprire in un primo momento l'accesso pedonale per poi intorno alle ore 10 far ritornare la situazione alla normalità è consentire il regolare afflusso.

VERGOGNA! Ma che cosa avete concluso? commenta amaramente il sindaco Nino Naso, pensate che questo Sindaco si intimidisca? affatto, reagiamo con forza e determinazione a questi atti vergognosi, con la forza del coraggio e della libertà.

Sul fatto indaga la municipale che si è recata sul posto per i rilievi del caso