PATERNO': AUTO A FUOCO IN VIA GAUDIO, FORSE UN PETARDO ALL’ORIGINE DEL DOLO

A prendere fuoco, improvvisamente, una Renault Twingo che si trovava parcheggiata lungo la piccola via del centro storico paternese.

Sul posto, attorno alla mezzanotte, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò messi in allarme dei residenti, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e messo in sicurezza il veicolo che è andato completamente distrutto.

Si indaga per ricostruire l’origine del rogo che potrebbe essere stato causato da un fenomeno di autocombustiome, ma non di esclude l’innesco doloso: potrebbe essere stato proprio un petardo particolarmente potente a scatenare le fiamme.