PATERNO', AUTO ABBANDONATA (E VANDALIZZATA) IN PIENO CENTRO
Sono i cittadini a segnalare la presenza di un’auto, una Golf abbandonata da giorni tra la via Santa Caterina e la via Falconieri a pochi passi dalla centralissima Piazza Santa Barbara, di cui nessuno...
A cura di Redazione
12 dicembre 2020 17:49
Sono i cittadini a segnalare la presenza di un’auto, una Golf abbandonata da giorni tra la via Santa Caterina e la via Falconieri a pochi passi dalla centralissima Piazza Santa Barbara, di cui nessuno si informa o chiede conto, e che in questi giorni, è stata “vittima” dei più svariati atti vandalici.
L'auto si mostra vandalizzata all'interno e priva delle ruote, con addirittura con un pezzo di legno infilzato all'interno del parabrezza.
PATERNO', AUTO ABBANDONATA (E VANDALIZZATA) IN PIENO CENTRO