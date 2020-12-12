PATERNO', AUTO ABBANDONATA (E VANDALIZZATA) IN PIENO CENTRO

Sono i cittadini a segnalare la presenza di un’auto, una Golf abbandonata da giorni tra la via Santa Caterina e la via Falconieri a pochi passi dalla centralissima Piazza Santa Barbara, di cui nessuno...

Sono i cittadini a segnalare la presenza di un’auto, una Golf abbandonata da giorni tra la via Santa Caterina e la via Falconieri a pochi passi dalla centralissima Piazza Santa Barbara, di cui nessuno si informa o chiede conto, e che in questi giorni, è stata “vittima” dei più svariati atti vandalici.

L'auto si mostra vandalizzata all'interno e priva delle ruote, con addirittura con un pezzo di legno infilzato all'interno del parabrezza.