PATERNO'. AUTO CONTRO CANCELLO SULLA SP57 IN CONTRADA SAN VITO, FERITO CONDUCENTE

Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno, 10 giugno 2022 sulla SP 57 strada che collega Paternò a Ragalna in territorio di Paternò, nei pressi della contrada San Vito.

Ad essere coinvolta una Nissan Note che per cause a vaglio da parte dell'autorità è andata a sbattere violentemente contro una colonna in pietra del cancello di un'abitazione.

Ferito in modo non grave, il conducente del mezzo, che è stato soccorso da un ambulanza che è intervenuta sul luogo del sinistro ed essere trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico a causa del mezzo che ha terminato la sua corsa di traverso sulla carreggiata.

Per tutti i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro stanno operando i carabinieri.

In aggiornamento