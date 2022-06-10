PATERNO'. AUTO CONTRO CANCELLO SULLA SP57 IN CONTRADA SAN VITO, FERITO CONDUCENTE
FLASH
Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno, 10 giugno 2022 sulla SP 57 strada che collega Paternò a Ragalna in territorio di Paternò, nei pressi della contrada San Vito.
Ad essere coinvolta una Nissan Note che per cause a vaglio da parte dell'autorità è andata a sbattere violentemente contro una colonna in pietra del cancello di un'abitazione.
Ferito in modo non grave, il conducente del mezzo, che è stato soccorso da un ambulanza che è intervenuta sul luogo del sinistro ed essere trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico a causa del mezzo che ha terminato la sua corsa di traverso sulla carreggiata.
Per tutti i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro stanno operando i carabinieri.
In aggiornamento