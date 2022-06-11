95047

PATERNO'. AUTO CONTRO CANCELLO IERI SERA SULLA SP57 IN CONTRADA SAN VITO, FERITO CONDUCENTE

Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno, 10 giugno 2022 sulla SP 57 strada che collega Paternò a Ragalna in territorio di Paternò, nei pressi della contrada San Vito.Ad essere coinvolt...

11 giugno 2022
Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno, 10 giugno 2022 sulla SP 57 strada che collega Paternò a Ragalna in territorio di Paternò, nei pressi della contrada San Vito.

Ad essere coinvolta una Nissan Note che per cause a vaglio da parte dell'autorità è andata a sbattere violentemente contro una colonna in pietra del cancello di un'abitazione.

Ferito in modo non grave,  il conducente del mezzo, che è stato soccorso da un ambulanza che è intervenuta sul luogo del sinistro ed essere trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso  al traffico per circa un ora , a causa del mezzo che ha terminato la sua corsa di traverso sulla carreggiata.

Per tutti i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri.

