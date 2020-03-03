PATERNO': AUTO CONTRO IL PALO DELLA LUCE, FERITA UNA SIGNORA
FLASHIncidente questa mattina intorno alle ore 11.00 in Via Giovanni Verga.Per cause in via d'accertamento una Sukuzi Swift, è uscita fuori strada finendo la sua corsa violentamene contro un palo del...
FLASH
Incidente questa mattina intorno alle ore 11.00 in Via Giovanni Verga.
Per cause in via d'accertamento una Sukuzi Swift, è uscita fuori strada finendo la sua corsa violentamene contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo
Ferita la conducente del mezzo, immediatamente soccorsa da un ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro e trasferita all'ospedale per le cure del caso.
Al momento non si conoscono ne le condizioni del ferito ne le generalità
Sul posto sono intervenuti I Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che , hanno messo in sicurezza l’autovettura ed il palo pericolante.
Sul posto la Polizia Municipale di Paterno, per stabilire l'esatta dinamica e gestire il traffico
A causa dell'incidente sono stati segnalati alcuni disagi legati al rallentamento del traffico.