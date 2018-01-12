PATERNO': Auto in fiamme nel garage

Un corto circuito è stata la probabile causa di un incendio che ieri sera ha distrutto un auto e gravemente danneggiato un garage

E successo intorno alle ore 19.30 in via Truglio a Paternò.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con l arrivo tempestivo che ha permesso di domare le fiamme limitando i danni

Per fortuna non si segnalano feriti

