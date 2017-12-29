95047

PATERNO' AUTO IN FIAMME, PAURA NEL QUARTIERE, LE FOTO

PATERNO' AUTO IN FIAMME, PAURA NEL QUARTIERE, LE FOTO

A cura di Redazione Redazione
29 dicembre 2017 15:29
PATERNO' AUTO IN FIAMME, PAURA NEL QUARTIERE, LE FOTO -
News
Condividi

Notte movimentata, in vico Cifalino, nel quartiere San MIchele, per l'incendio di una vettura in sosta.

L'auto addossata al muro, è andata in fiamme intorno alla mezzanotte. Subito è scattato l'allarme, ma prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano completato il loro lavoro, divorando completamente la vettura e annerendo parte del muro adiacente. Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno domato l'incendio.

Non si conoscono le cause dell'incendio, anche se sembra molto probabile un corto circuito.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047