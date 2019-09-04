PATERNÒ: AUTO FINISCE DENTRO BUCA IN VIA CARSO

+++FLASH+++E questa mattina, intorno alle 11,00, un brutto incidente ha coinvolto una Peugeot mentre percorreva la via Carso, siamo in zona Villetta. Il conducente alla guida, per motivi ancora da acc...

+++FLASH+++

E questa mattina, intorno alle 11,00, un brutto incidente ha coinvolto una Peugeot mentre percorreva la via Carso, siamo in zona Villetta. Il conducente alla guida, per motivi ancora da accertare, ha preso in pieno la buca con la ruota sinistra dell’autovettura,nel tratto dove ci sono i lavori x la nuova conduttura dell'acqua

Sembrerebbe che il conducente abbia riportato solo un brutto spavento.