PATERNÒ. AUTO FINISCE SULLA ROTONDA

Paternò, 6 agosto 2024 – Questa mattina, intorno alle ore 11:30, si è verificato un incidente stradale a Paternò, precisamente all'incrocio tra Corso Italia e Via del Convento. Una Smart, condotta da...

Paternò, 6 agosto 2024 – Questa mattina, intorno alle ore 11:30, si è verificato un incidente stradale a Paternò, precisamente all'incrocio tra Corso Italia e Via del Convento. Una Smart, condotta da una donna, è finita sul marciapiede della rotonda per cause ancora in corso di accertamento.

Fortunatamente, l'incidente non ha provocato gravi conseguenze.

La conducente della Smart, nonostante lo spavento, è rimasta illesa e non ha riportato ferite.

A seguito dell'incidente, si sono registrati rallentamenti nel traffico lungo il tratto interessato, causando disagi alla circolazione.