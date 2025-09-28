Paternò, auto imbocca la corsia sbagliata: scontro frontale con bici, ferito un ciclista

PATERNÒ – Attimi di paura questa mattina, domenica 28 settembre 2025, intorno alle ore 7:20, in via Vittorio Emanuele, all’altezza del cosiddetto “Palazzo di Ferro”, nei pressi del ponte che conduce a...

Secondo le prime informazioni, una Fiat Seicento, anziché percorrere la corsia di destra riservata alla salita, avrebbe imboccato la corsia di sinistra, solitamente utilizzata dai veicoli in discesa. In quel tratto si è verificato lo scontro frontale con una bicicletta che procedeva regolarmente.

Il ciclista è rimasto ferito, riportando un trauma alla spalla e alla mano. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Paternò, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Non risultano particolari disagi alla circolazione, poiché il traffico è stato gestito regolarmente. Al momento non risultano interventi delle autorità sul luogo del sinistro, ma non si esclude che nelle prossime ore possano essere svolti ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.