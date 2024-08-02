PATERNO', AUTO IMBOCCA SVINCOLO CONTROMANO: SCONTRO FRONTALE SENZA FERITI GRAVI

Paternò, 2 agosto 2024 - Nel pomeriggio di oggi, un incidente stradale si è verificato allo svincolo di immissione a Paternò della superstrada 121, per fortuna senza gravi conseguenze. La dinamica del...

Paternò, 2 agosto 2024 - Nel pomeriggio di oggi, un incidente stradale si è verificato allo svincolo di immissione a Paternò della superstrada 121, per fortuna senza gravi conseguenze. La dinamica dell'incidente, che poteva avere esiti molto più gravi, è ancora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta prontamente sul posto.

Lo scontro frontale ha coinvolto due autovetture, una Peugeot 2008 e una BMW X3. Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto avrebbe imboccato lo svincolo contromano, causando così il violento impatto. Nonostante la gravità apparente dell'incidente, le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.

L'incidente ha però causato notevoli disagi alla viabilità.

Lo svincolo di ingresso a Paternò è stato temporaneamente chiuso per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e per permettere la messa in sicurezza del tratto stradale. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire percorsi alternativi fino al ripristino delle normali condizioni di traffico.