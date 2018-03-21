PATERNÓ: Auto in fiamme alle "palme"
A cura di Redazione
21 marzo 2018 09:17
Auto in fiamme questa notte alle "palme" tra l'incrocio di via Garibaldi e via Vittorio Emanuele.
Per cause in via d accertamento , a prendere fuoco è stata una Fiat 600.
Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento paternese che hanno provveduto a spegnere il rogo
In aggiornamento