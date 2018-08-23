FLASHHa improvvisamente preso fuoco, mentre camminava nella centralissima via Sardegna, una Renault Twingo. Il guidatore (o guidatrice ) ha visto prima uscire del fumo, e poi le fiamme dal vano motore...

Ha improvvisamente preso fuoco, mentre camminava nella centralissima via Sardegna, una Renault Twingo. Il guidatore (o guidatrice ) ha visto prima uscire del fumo, e poi le fiamme dal vano motore.

Dopo essere sceso dalla vettura, ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco di Paternò,

Giunti sul posto, I pompieri hanno spento le fiamme, ma della vettura era ormai rimasto ben poco.

PATERNÒ AUTO IN FIAMME DURANTE LA MARCIA

