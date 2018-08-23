PATERNÒ AUTO IN FIAMME DURANTE LA MARCIA
A cura di Redazione
23 agosto 2018 17:13
Ha improvvisamente preso fuoco, mentre camminava nella centralissima via Sardegna, una Renault Twingo. Il guidatore (o guidatrice ) ha visto prima uscire del fumo, e poi le fiamme dal vano motore.
Dopo essere sceso dalla vettura, ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco di Paternò,
Giunti sul posto, I pompieri hanno spento le fiamme, ma della vettura era ormai rimasto ben poco.
